Ханой, 26 ноября, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Вьетнамская компания PTSC Mechanical & Construction (PTSC M&C) выиграла тендер на разработку, поставку, постройку и установку нефтегазодобывающей платформы для катарской компании North Oil. Платформа будет установлена в Персидском заливе к северо-востоку от побережья Катара, сообщает издание Tuoi Tre.

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Контракт стоимостью $300 млн включает в себя постройку трех буровых оснований, а также соединяющих их мостов. При разработке платформы вьетнамская компания будет сотрудничать с британской TechnipFMC.

Первый этап работ будет проходить с 2019 по 2021 г. в Вунгтау. Проект создаст 3000 новых рабочих мест.

В борьбе за контракт компания из Вьетнама обошла малазийские, японские, южнокорейские и сингапурские предприятия. PTSC M&C уже имеет опыт строительства нефтяных платформ в Малайзии, Франции и Индии.