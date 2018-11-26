Рим, 26 ноября, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Апелляционный суд Генуи смягчил приговор экс-лидеру партии «Лига» Умберто Босси и подтвердил решение о конфискации 49 млн евро со счетов партии, передает Rainews в понедельник, 26 ноября.

(сс) succo

Босси приговорен к 22 месяцам тюрьмы, а не к 30 (по решению первой инстанции). Кроме него, осуждены и некоторые другие граждане, имевшие, по мнению суда, отношение к хищению средств, полученных от государства мошенническим путем.

В «Лиге» считают приговор (в части решения о конфискации средств партии) предвзятым и политизированным: там считают, что за совершенные 8−10 лет назад действия конкретных физических лиц, тогдашних руководителей партии, не должна отвечать вся партийная структура.

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