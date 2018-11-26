Аддис-Абеба, 27 ноября, 2018, 01:23 — ИА Регнум. Эфиопия намерена стать производственным центром Африки к 2025 году, в следствие чего правительство сделало приоритетом экономическую структурную реформу в рамках своего плана роста и трансформации экономики. Комиссар по инвестициям Эфиопии Фыцум Арега сообщил, что Эфиопия имеет большой производственный потенциал и намерена стать центром обрабатывающей и легкой промышленности Африки. Об этом сообщило 25 ноября эфиопское новостное агентство ENA.

Ian Swithinbank Аддис-Абеба

Комиссар добавил, что производство текстильных и кожаных изделий, создание энергетических, фармацевтических и пищевых комплексов входят в число областей производства новой структуры промышленности, которая будет создавать новые рабочие места. Такой план был принят к реализации правительством Эфиопии и рассчитан на успешное завершение к 2025 году.

Г-н Арега подчеркнул, что главная задача новой реформы — обеспечить быстрый рост промышленности за счет расширения обрабатывающего сектора. Реализация этого плана будет подкреплена подготовкой квалифицированной рабочей силы, так как в Эфиопии ежегодно выпускаются более 100 тысяч молодых специалистов с высшим образованием.