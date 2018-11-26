Сеул, 26 ноября, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Правящая Демократическая партия и правительство Республики Кореи на совещании по оборонной государственной политике приняли предварительный план по введению альтернативной военной службы в вооружённых силах. Соответствующее предложение внес министр обороны Чон Кён Ду, сообщает южнокорейский новостной портал KBS. План будет дорабатываться в парламенте и правительстве в течение года и включит в себя различные форматы несения воинской службы.

Военнослужащий Южной Кореи

Также планируется принятие нескольких законопроектов для создания необходимой правовой базы. В данный момент мужчины в возрасте от 18 до 35 лет обязаны отслужить от 21 до 24 месяцев в зависимости от рода и вида вооруженных сил.

Предполагается разрешить прохождение службы в государственных учреждениях, однако её срок может быть увеличен до 36 месяцев. Уклоняться от армии в Южной Корее не принято — это осуждается обществом. Нередки случаи, когда ряды вооруженных сил пополняют популярнейшие артисты и спортсмены.