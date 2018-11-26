Сеул, 27 ноября, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Крупнейший южнокорейский производитель строительной техники Doosan Infracore анонсировал планы по внедрению технологии беспроводной связи пятого поколения 5G в управлении машинами. Это позволит удаленно проводить строительные работы и контролировать состояние техники. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

CEphoto, Uwe Aranas Строительная техника Doosan Infracore

Презентация технологии, разрабатываемой совместно с LG Uplus Corp., состоится на выставке Bauma, которая пройдёт с 27 по 30 ноября в Шанхае. В частности, компания планирует продемонстрировать процесс управления экскаватором, находящимся в южнокорейском городе Инчхоне в 880 километрах от Шанхая. Это станет первым случаем, когда строительная техника будет управляться напрямую из другой страны.

С помощью прямой видеотрансляции и систем 3D моделирования, рабочие смогут в полном объеме использовать все возможности строительной техники.