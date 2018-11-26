Киев, 26 ноября, 2018, 19:14 — ИА Регнум. В Верховной раде начался спор по поводу объявления военного положения на Украине, сообщает 26 ноября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Согласно сообщению, в парламенте должно было начаться внеочередное заседание, на котором депутаты должны рассмотреть закон о введении военного положения. Однако лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал проведения консультаций с президентом Украины Петром Порошенко и лидерами фракций Рады. После этого начались споры.

Напомним, 25 ноября украинские войска нарушили морскую границу России без предупреждения, после чего российские пограничники вынуждены были открыть огонь по суднам ВМС Украины. В результате три судна были отбуксированы российскими войсками.

После этого Киев заявил о «российской провокации» и начал готовиться к введению военного положения. Оборонный комитет Рады одобрил введение военного положения.