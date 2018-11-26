Киев, 26 ноября, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Уже полтора часа длится внеочередное заседание Верховной рады Украины (началось 26 ноября в 16:00 по местному времени), на котором парламент должен окончательно ввести в стране военное положение. Однако никаких решений Рада до сих пор не приняла, более того — заседания как такового даже не происходит, лидеры фракций совещаются в закрытом режиме в кабинете спикера парламента Андрея Парубия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Первоначально в зале зарегистрировались 338 народных депутатов, для принятия решения о военном положении надо 226 голосов.

Раду посетил президент Украины Петр Порошенко, однако общения и дискуссии с депутатами главы Украины не будет. После кратких консультаций с руководством Рады Порошенко покинул здание парламента.

Фракции Радикальной партии Олега Ляшко и «Батькивщины» заблокировали трибуну, а спикер парламента Парубий заявил присутствующим, что «никто и ничто не сможет помешать принять решение о введении военного положения».

Пока в парламенте продолжаются консультации, сам Порошенко в телеобращении к народу Украины объявил о новом указе о военном положении. По словам Порошенко, ВП будет введено на 30 дней, чтобы выборы президента состоялись, как и было запланировано, 31 марта 2019 года, а также не будет предусматривать ограничение прав и свобод для обычных граждан. Предполагается, что военное положение вступит в силу на всей территории Украины с 9:00 по местному времени 28 ноября.