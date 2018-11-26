Киншаса, 26 ноября, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Согласно соглашению подписанному в Найроби, Кения, Феликс Тшикседи, глава конголезской оппозиционной партии «Союз за демократию и социальный прогресс», выступит на выборах в качестве кандидата от своей партии и партии бывшего спикера ДРК Виталия Камерхе. Таким образом в ДРК был создан уже второй по счету союз оппозиционных партий.

(сс) BetacommandBot Герб ДР Конго (фрагмент)

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данное решение было принято за месяц до президентских выборов в ДРК (Демократическая Республика Конго), которые состоятся 23 декабря.

Это означает, что на выборах в ДР Конго за президентский пост будут бороться трое кандидатов: Эммануэль РамазаниШадари, поддерживаемый президентом ДРК Джозефом Кабилой, Мартин Фаюлу, состоящий в союзе оппозиционных партий, в который вошли двое лидеров главных оппозиционных партий ДРК: Жан-Пьер Бемба и Моис Катумби, а также Тшикседи, объединившийся с Виталием Камерхе.

Тшикседи призвал лидеров остальных оппозиционных партий поддержать его на выборах, дабы победить в президентской гонке.

Напомним, что Тшикседи и Камерхе подписали соглашение в Женеве, Швейцария, об избрании Мартина Фаюлу кандидатом от союза оппозиционных партий, однако затем оба лидера решили выйти из соглашения.