Вильнюс, 26 ноября, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Фракция партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) сегодня, 26 ноября, предложили от имени парламента принять резолюцию с обращением в различные международные организации, а также к НАТО, принять новые санкционные меры в связи с происшествием в Керченском проливе, когда после провокации украинской стороны экипаж трёх военных судов Украины был обезврежен и задержан российским спецназом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кукрыниксы. «Способны на любые акции цепные псы цепной реакции». 1980

В резолюции содержится обращение к руководству ЕС, НАТО, ОБСЕ, Совету Европы и ООН с просьбой потребовать от России деэскалации ситуации и демилитаризации Азовского моря.

Тем временем у посольства РФ в Вильнюсе прошло два малочисленных пикета, которые организовало молодёжное крыло консерваторов и так называемые российские политбеженцы — лица, получившие в Литве убежище.

Как ранее передавало ИА REGNUM, три корабля военно-морских сил (ВМС) Украины вторглись в территориальные воды РФ и направились в сторону Керченского пролива 25 ноября. Позже российским пограничникам пришлось задержать корабли-нарушители, экипажи которых совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российских властей.