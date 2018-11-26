Аддис-Абеба, 27 ноября, 2018, 00:18 — ИА Регнум. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) назвала в своем ежегодном докладе наименее развитые страны (НРС) Африки наименее привлекательными и безопасными для осуществления в них инвестиционной деятельности. В докладе ЮНКТАД сообщается о том, что предприниматели сталкиваются с многочисленными трудностями и борются за то, чтобы оставаться в бизнесе во всех НРС, причем Эфиопия названа одной из самых неразвитых в этом плане стран. Об этом сообщил 24 ноября эфиопский новостной ресурс The Ethiopian Reporter.

Ian Swithinbank Аддис-Абеба

По словам Джоя Категева, главы регионального отделения ЮНКТАД по Африке, 70% предпринимателей в НРС, из которых большинство находятся в Африке, представляют собой квази-предпринимателей, считающихся самозанятыми. Поскольку многие компании в Африке не вводят инновации и не запасаются финансовыми резервами, показатели выживаемости таких предприятий очень низкие, в результате чего около 50% фирм вынуждены покидать рынки в течение первых пяти лет работы.

Аналогичным образом, ЮНКТАД считает, что три четверти фирм в НРС страдают от постоянных электрических сбоев, которые заставляют многие компании нести дополнительные расходы. Отсутствие доступа к финансовой помощи, нехватка доступа к интернету, гендерный разрыв и запрет работы женщин на определенных рабочих местах делают инвестиционный климат в странах Африки крайне неблагоприятным для предприятий и деловых людей в Африке и за ее пределами.

Правительство Эфиопии запустило процесс по вхождению во Всемирную торговую организацию (ВТО) для получения постоянной финансовой и технической поддержки и намерено завершить его к концу 2021 года. Процесс присоединения в общем счете займет 15 лет, но до сих пор сотрудничество между Эфиопией и ВТО остается на ранних этапах.