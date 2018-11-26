Приштина, Сербия, 26 ноября, 2018, 17:54 — ИА Регнум. На заседании Кувенда (парламента) Косово, посвященном обсуждению проблем внешней политики, премьер-министр частично признанной республики Рамуш Харадинай заявил, что тарифы, наложенные на сербские товары, не должны отменяться до официального признания Сербией независимости и суверенитета Косово.

Харадинай Рамуш reg

Как передает албанское новостное агентство «БалканВеб», Харадинай призвал не отменять пошлин, несмотря на негативную реакцию мирового сообщества.

Выйдя из здания парламента, косовский премьер-министр рассказал журналистам, что причины введения стопроцентного тарифа на сербские товары он объяснил в специальном уведомлении, адресованном послам стран Евросоюза и представительнице ЕС Наталье Апостоловой: «Я рассказал, какие факторы подтолкнули нас принять это решение, из чего мы исходили. Это решение суверенного государства Косово направлено на защиту его интересов и отнюдь не спонтанно. Главным образом оно связано с дискриминацией в торговых отношениях между Косово и Сербией. Сербия вводила тарифные меры против наших товаров. Но Сербия и в целом проводит агрессивную политику по отношению к Косово».

Напомним, что 20 ноября на заседании Генассамблеи Интерпола состоялось голосование о членстве Косово в этой организации, окончившееся неудачно для частично признанной Республики. В Косово в провале обвинили Сербию.21 ноября Косово повысило таможенный тариф на сербские товары с 10 до 100%.