Хаджин, Сирия, 26 ноября, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Авиация коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по деревне Абу-Хасан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 26 ноября сирийский телеканал Ikhbariya.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

По информации телеканала, воздушные удары «коалиции» привели к гибели жителей этого поселения. Среди погибших много детей и женщин. Количество убитых и раненых уточняется, так как многие погибшие остаются под развалинами.

Уточняется, что деревня Абу-Хасан находится рядом с городом Хаджин, за овладение которым несколько месяцев безуспешно ведут бои поддерживаемые США вооруженные формирования «Сирийских демократических сил» (SDF).

Как сообщало ИА REGNUM, военные операции США и их сателлитов проводятся в Сирии без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства.

МИД Сирии неоднократно призывал ООН принять меры для прекращения незаконных действий коалиции на территории САР.