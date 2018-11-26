Нальчик, 26 ноября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Рост туристического потока отмечается на курортах Кабардино-Балкарии. Особенно привлекательными для гостей республики являются три административных района, где сосредоточены горнолыжные курорты и рекреационные ресурсы — Чегемский, Черекский и Эльбрусский. За девять месяцев 2018 года на курортах региона побывало более 420 тыс. человек, сообщил в ходе заседания трех парламентских комитетов заместитель министра курортов и туризма КБР Ахмат Сумаев.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Лыжник

По его словам, турпоток в Кабардино-Балкарию вырос в 2018 году на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего в республике в перечень объектов курортно-рекреационного и туристического комплекса входит 215 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма.

В преддверие горнолыжного сезона 2018−2019 годов, когда в Кабардино-Балкарии отмечается наибольший наплыв туристов, власти региона обсудили, какими способами сделать их отдых наиболее комфортабельным и как привлечь в регион еще большее число гостей. Для этого, по словам участников заседания, необходимо учесть критические замечания, оставляемые туристами в отзывах, и устранить недостатки там, где они называются особенно часто: в сфере общественного питания, сфере услуг, транспортной сфере.

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Как сообщало ИА REGNUM, из 230 тыс. туристов, которые побывали в первом полугодии 2018 года на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, большинство (57%) являются жителями Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также Ставропольского и Краснодарского края, Ростовской области.

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