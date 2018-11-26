Красногорск, 26 ноября, 2018, 19:04 — ИА Регнум. В Подмосковье в 2019 году выделят 125 млн рублей на профпереориентацию людей предпенсионного возраста. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента 26 ноября.

«Так, на обеспечение трудовой занятости и профпереориентацию жителей Подмосковья будет выделено в 2019 году 2 млрд рублей. Это на 900 млн больше, чем в 2018 году. Также 125 млн будет выделено на профориентацию людей предпенсионного возраста», — заявил Голубев.

Он подчеркнул, что бюджет региона на 2019−2021 годы имеет социальную направленность: так, на социальный блок предусмотрено 31% всей расходной части бюджета. В частности, на социальную защиту граждан в 2019 году будет направлено 73 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом, рост составил 5% и превысил 11 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, расходная часть бюджета Подмосковья на 2019 год составит 580 млрд рублей, а доходная — 530 млрд рублей. Соответствующий проект бюджета на 2019−2021 годы был принят в первом чтении на заседании Московской областной думы 22 ноября.

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