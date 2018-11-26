Москва, 26 ноября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Программа-минимум совершённой в Керченском проливе провокации связана с ухудшением переговорных позиций России в отношениях с Европой, в том числе и по газовым вопросам, по «Турецкому потоку» и по проекту «Северный поток — 2», полагает президент института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он заявил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Здесь же можно упомянуть и возможный срыв встречи с [президентом США Дональдом] Трампом, и очередной санкционный пакет, — сказал эксперт. — Что же касается программы-максимум, то нельзя исключать и того, что, скажем, военное положение не является прикрытием для решения Петром Порошенко его политических задач, а напротив, направлено на решение задачи по мобилизации и приведению вооружённых сил в боевую готовность для зачистки Донбасса. В этом случае как раз политическая версия выступает дымовой завесой, а реальной задачей может оказаться блицкриг в Донбассе».

При этом Ремизов уточнил, что, естественно, американские стратеги, если они планируют именно такое развитие событий, допускают вероятность ответных действий со стороны РФ и контрнаступление.

«И они исходят из того, что можно будет это контрнаступление удержать на тех рубежах, которые зафиксированы Минскими соглашениями, и, ничего не потеряв, кроме неинтересных американцам жизней солдат, участвующих в конфликте, приобрести дополнительную зону уязвимости России, — подытожил Ремизов. — Поэтому надо по крайней мере допускать возможность, что речь идёт о ходе в рамках более широкой комбинации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко поручил генштабу уточнить мобилизационный план вооружённых сил в связи с введением в стране военного положения. Соответствующий указ обнародовала 26 ноября пресс-служба президента.

«Предусмотреть мероприятия частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объёмах», — говорится в документе.

Также генштабу ВСУ поручено организовать противовоздушную оборону «с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск от ударов с воздуха».