Москва, 26 ноября, 2018, 16:53 — ИА Регнум. В российский МИД прибыл временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский, сообщает РИА Новости 26 ноября.

Петр Данилов ИА Красная Весна Министерство иностранных дел

По утверждению агентства, украинский диппредставитель отказался отвечать на вопросы журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, вызов представителя Украины в МИД РФ связан с провокацией, произошедшей 25 ноября в Керченском проливе. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны».

Напомним, артиллерийские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также морской буксир «Яны Капу» ВМС Украины 25 ноября нарушили морскую границу России и были задержаны российскими пограничниками, которым пришлось открыть огонь по нарушителям.

Несколько украинских военных моряков из экипажей кораблей-нарушителей при этом получили ранения, им уже оказана медицинская помощь.