Бильбао, Испания, 27 ноября, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Ноябрьский форум европейских левых в испанском городе Бильбао одной из важнейших тем для современной Европы назвал «подъем милитаризации международных отношений». Есть ли шанс у современных левых сил повторить достижение своих предшественников ХХ века, лидировавших на антивоенном фронте европейской политики, рассуждает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Еще с XIX века партии левой ориентации лидировали в критике милитаризма в Европе. Эта традиция не угасла, а только возросла в веке ХХ во времена «холодной войны», когда социалисты, коммунисты, анархисты и позднее «зеленые» объединялись в крупные антивоенные движения, чем и заслужили от своих критиков обвинение в работе на СССР.

И вот теперь, когда СССР больше нет, антивоенная тема вновь начинает громко звучать в повестке левых партий Европы. Усиление НАТО, идеи по созданию «дополнительной» европейской армии, пожар на Ближнем Востоке — все эти новости тревожат привыкшее к миру население Европы и дают в руки критиков мощный рычаг, способный вывести их на новый уровень популярности. Воспользуются ли они этим шансом?

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