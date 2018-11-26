Калуга, 26 ноября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 23 ноября принял участие в пленарном заседании первого областного съезда органов территориального общественного самоуправления Воронежской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, участниками съезда стали около 500 человек: депутаты Государственной думы РФ, в числе которых — президент общероссийского комитета Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев, руководители органов местного самоуправления и представители ТОС.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в пленарном заседании первого областного съезда органов территориального общественного самоуправления Воронежской области

Основной целью съезда было обсуждение перспектив развития территориального общественного самоуправления и обмен опытом. Практики развития ТОС в Воронежской области Общероссийским конгрессом муниципальных образований были признаны одними из самых успешных. В рамках съезда прозвучал ряд докладов, посвящённых работе территориальных общин в Воронежской, Псковской, Калужской областях и Пермском крае.

«В каждом городе имеются свои традиции, свои особенности. Особенностью Калуги является то, что у нас с 2005 года упразднено районное деление, функционирует 25 избирательных округов, в каждом из них жители создали один-два ТОСа, — рассказал коллегам с трибуны съезда Александр Иванов. — На сегодняшний день в городе действуют 58 ТОСов, которые объединяют 308 360 человек, что составляет 86% от всех калужан. Конечно, за 15-летнюю историю наших ТОСов значительно изменились основные направления их деятельности. Самоорганизация жителей стала реальной возможностью менять свою территорию к лучшему. ТОСы города уникальны, все они различаются по численности и времени образования, направлениям деятельности и уровню развития. Но, безусловно, всех объединяет одно — это желание сделать город лучше и комфортнее. Об успешности развития движения ТОС в Калуге говорит третье место, которое заняла Ассоциация ТОС Калуги в этом году во всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик в номинации «Обратная связь».

Глава Калуги познакомил собравшихся с направлениями деятельности калужских территориальных самоуправлений, поделился опытом работы как председатель территориальных общественных самоуправлений «Площадь Победы» и «Театральная площадь».

Также в рамках съезда были проведены круглые столы, посвящённые стратегии развития муниципальных образований ЦФО, внедрению цифровых технологий в муниципальное управление и роли местных сообществ в развитии городских и сельских территорий.

Работали образовательные площадки по брэндингу в развитии малых городов и сел, механизмам развития местных сообществ органами государственной власти и местного самоуправления, деятельности ТОС как некоммерческой организации.