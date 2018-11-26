Москва, 26 ноября, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Провокация, устроенная военно-морскими силами (ВМС) Украины в Керченском проливе, имеет своей целью внутриполитические процессы, сообщается 26 ноября в заявлении МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

В российском дипломатическом ведомстве считают, что это подтверждается последовавшими за провокацией решениями Киева, моментально заявившего о введении в стране военного положения.

«Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно», — указано в заявлении МИД РФ от 26 ноября.

Напомним, одним из последствий введения военного положения на Украине является отмена президентских выборов, на победу в которых нынешняя киевская администрация шансов почти не имеет.

Кроме того, считают в МИД РФ, провокация в Керченском проливе нацелена на создание предлога для расширения санкций США и ЕС против России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Керченском проливе три корабля военно-морских сил Украины нарушили морскую границу России. После того как украинские корабли проигнорировали предупреждения и требования российских пограничников, по ним был открыт огонь и произведено задержание всех трех кораблей — двух артиллерийских бронекатеров и военного морского буксира.

По этому поводу Россия требует созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.