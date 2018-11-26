Магас, 26 ноября, 2018, 16:39 — ИА Регнум. МВД Ингушетии раскрыло в 2018 году 21 преступление коррупционной направленности. В разряд особо тяжких попали 20 их них. Квалифицированы как совершенные с нанесением ущерба в особо крупном размере 17 преступлений. Об этом сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе МВД по региону.

(сс) sajinka2 За коррупцию

В качестве примеров преступлений, сумма ущерба от которых особенно велика, в ведомстве назвали перечисление сотрудником администрации города Малгобека более 63 млн рублей из бюджета города в счет погашения задолженности городского водоканала за потребленную электроэнергию.

На 15 млн рублей нанес ущерба сотрудник администрации селения Барсуки, который незаконно выделил земельные участки нескольким гражданам. Более 10 млн рублей похитил руководитель строительной организации при строительстве школы в городе Магасе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года под уголовное преследование попал экс-министр экономического развития Ингушетии Бексултан Б. Его заподозрили в превышении полномочий. При выделении земель в аренду он нанес ущерб республике на сумму более 27 млн рублей.

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