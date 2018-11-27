Киев, 27 ноября, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Подземную голодовку, которую объявили на Украине шахтёры шахты им. Капустина («Лисичанскуголь»), через месяц после начала решено прекратить. Задолженность перед работниками будет частично погашена, однако это не решает всей проблемы: случившееся на шахте им. Капустина — только одно из ее проявлений. О том, что происходит с энергетикой Украины сейчас, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Каменный уголь

Еще один вопиющий случай произошел на шахте «Капитальная» («Мирноградуголь»), где директор объявил, что долги за электроэнергию будут оплачены за счет тех денег, которые предназначались на зарплату шахтёрам.

По словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаила Волынца, ситуацию в угледобывающей отрасли крайне тяжелая, и прямое отношение к ней имеет министр энергетики Игорь Насалик. Как рассказывает Волынец, большинство рабочих поверхностно-технологического комплекса на угольных шахтах в госсекторе не получают никаких зарплат уже почти пятый месяц, а госшахтам на востоке страны постоянно отключают за долги электроэнергию:

«Фактически добыча угля остановлена. Шахты доведены до коллапса, задолженность по заработной плате горнякам лишь растёт, возмущение людей увеличивается… А министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик уже полтора месяца то в отпуске, то на больничном смс-ками руководит министерством через своего заместителя Татьяну Максимец. Даже сейчас министр в очередной раз за рубежом в очередном отпуске. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз дает отпуск министру Игорю Насалику, таким образом демонстрируя свое безответственное отношение к топливно-энергетическому комплексу Украины. Который так же должен нести ответственность, как и Насалик, за развал энергетики Украины», — говорит Волынец.

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