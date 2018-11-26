Вильнюс, 26 ноября, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Литва должна стать не только «адвокатом Украины», но и убедить мировой сообщество «реально помочь Украине противостоять агрессии России», заявил сегодня, 26 ноября, председатель литовского парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Витаутас Бакас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Герб Литвы (фрагмент)

Бакас в парламенте Литвы принял посла Украины в Литве Владимира Яценковского, который после встречи говорил журналистам, что эта ситуация «из-за России» «критически опасная не только для Украины, а для всей Европы».

Бакас пообещал отстаивать точку зрения Украины на «всех возможных» международных аренах.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия осуществляет «блокаду Украины», а президент Литвы Даля Грибаускайте о том, что Россия начала «открытую войну против Украины».

Напомним, 25 ноября два украинских бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» попытались выйти из Одессы и попытались пройти через Керченский пролив, но были остановлены российскими пограничниками. Поскольку суда не отреагировали на законные требования пограничников, они были обстреляны и захвачены спецназом.