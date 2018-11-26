Приморский край, 5 апреля, 2007, 05:46 — ИА Регнум. Два учреждения средне-специального профессионального образования из Приморья готовятся побороться за конкурсные гранты в рамках национального проекта "Образование". Как 5 апреля рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморья, инновационные программы на конкурсную комиссию при Министерстве образования и науки РФ подали Уссурийский аграрный техникум и Владивостокский морской рыбопромышленный колледж.

Как сообщили в департаменте образования и науки администрации края, в проекте будущих аграриев упор делается на создание современного животноводческого комплекса. В рыбном колледже готовы обустроить современную учебную лабораторию и тренажерную базу.

В случае победы коллективы ссузов собираются тратить деньги не только на модернизацию учебной и производственной базы, но и на внедрение прогрессивных методов и усовершенствованных образовательных программ.

По мнению специалистов, представленные программы перспективны для экономики Приморского края. "Сегодня развитие сельского хозяйства и рыбной отрасли - в числе основных приоритетов", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что возможность участвовать в конкурсе в рамках национального проекта "Образование" учреждения начального и среднего профобразования получили согласно постановлению правительства от 30 декабря прошлого года. По условиям конкурса победители могут рассчитывать на гранты в размере 20-30 миллионов рублей.