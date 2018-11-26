Якутск, 26 ноября, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Аукционы по закупке услуг на 1,1 млн рублей, целью которых было выбрать компании для организации банкетов мэрии Якутска, проходил без ведома главы города. Об этом заявила сама мэр столицы республики Сардана Авксентьева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лукиан Попов. Своя компания. 1904

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По словам Авксентьевой, о том, что администрация города намерена заплатить за услуги по организации питания более 1 млн рублей, она узнала из соцсетей и была неприятно удивлена. Были объявлены два аукциона на проведение банкетов — на 300 и 800 тыс. рублей. В списке блюд числятся салаты «Индигирка» (готовится из северной рыбы — чира, муксуна, нерки, пеляди, омуля) и «Северный» (из языка), строганина, жареные караси, якутское национальное блюдо саламаат, блины, жареный муксун, фаршированный чир, отварное мясо жеребятины на шпажке, люля-кебаб и шашлык из жеребятины, стейк из форели, суп из языка, пирожки с печенью, блины, фрукты, брусничный морс и многое другое.

«Сразу начала выяснять, и информация подтвердилась, — рассказала Сардана Авксентьева. — Вызвала руководителя МКУ «Управление делами», но вразумительного объяснения от него про эти банкеты я не получила. Поручений о таких закупках ни от меня, ни от моих заместителей он не получал. Ну что же, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее, — нам с ним не по пути. Не думаю, что это умышленные действия сотрудника, или, как пишут некоторые, «подстава», скорее привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов и от таких руководителей».

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Мэр Якутска в очередной раз подчеркнула, что не планирует проводить за бюджетные деньги дорогостоящие приёмы и банкеты, и озвучила намерение отменить уже объявленные контракты.

«С тех пор, как я возглавила город, я не отдавала ни одного распоряжения о проведении «массовых гуляний» за счет бюджета. Неконтролируемую систему закупок надо менять. В составе окружной администрации действует 37 МКУ, каждое из которых осуществляет закупки самостоятельно. Дала поручение финансово-экономическому блоку принять необходимые меры по усилению контроля закупок, который позволит выявлять и исключать такие необоснованные траты», — также заявила Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, во время своей избирательной кампании баллотировавшаяся от «Партии возрождения России» Авксентьева обещала избирателям сократить расходы на содержание главы Якутска; отменить инаугурации, пышные приёмы и корпоративные праздники; отказаться от заграничных командировок мэра, выездов городских делегаций за пределы республики и страны; выставить на торги внедорожники, стоящие на балансе мэрии.

Администрация города уже объявила три аукциона на продажу джипов, принадлежащих муниципальным организациям, на вырученные деньги будет куплен УАЗ «Патриот», остальные средства пойдут в бюджет.

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