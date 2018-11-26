Москва, 26 ноября, 2018, 16:13 — ИА Регнум. «Культурный марафон», организованный благотворительным фондом «Система» в честь Дня благотворительности #Щедрыйвторник, вызвал небывалый ажиотаж в музеях.

Благотворительный фонд «Система» Более 20 тыс. человек стали участниками «Культурного марафона»

24 ноября принимал гостей Музей Мирового океана в Калининграде и Тульский музей оружия, 25 ноября — Третьяковская галерея и Русский музей. Во все музеи выстроились огромные очереди. Общее количество гостей, посетивших музеи-участники марафона, превысило 20 000 человек.

За время «Культурного марафона» на выставку Архипа Куинджи в Третьяковской галерее пришли 6139 человек. На выставку «Неожиданный Малевич» в Русский музей — 2 700 гостей. Тульский музей оружия посетило 3642 гостя, а в Музей Мирового океана в Калининграде пришло, по оценкам организаторов, около 7 000 человек.

«Культурный марафон» — это логичный шаг в развитии проекта «Культурный выходной», который наш фонд уже ровно год реализует при поддержке Министерства культуры, － сообщила президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская. － Наша цель － дать как можно большему числу людей, особенно семьям с детьми, прикоснуться к культуре, обеспечить людям доступную музейную среду».

Акция «Культурный выходной» привлекает в музеи новых посетителей, знакомит жителей городов с культурным и историческим наследием региона и предлагает интерактивную программу экскурсий и мастер-классов для взрослых и детей.

За первый год своего существования «Культурный выходной» побывал в 8 городах и открыл для свободного доступа 10 музеев. Среди них Русский музей в Санкт-Петербурге, Государственный исторический музей и Музей военной истории РВИО в Москве, Ростовский областной музей краеведения и Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Радищевский музей в Саратове и Национальный музей Республики Карелия, Национальный музей им. Анохина в Горно-Алтайске и музей Циолковского в Кирове.

За весь период в акции «Культурный выходной» поучаствовало уже более 70 тысяч человек.