Москва, 27 ноября, 2018, 03:18 — ИА Регнум. Почему «курильская тема» стала так мощно раскручиваться именно сейчас? Кроме внутренних российских причин, когда московские «элиты» стремятся преодолеть всё туже сжимающееся кольцо санкций против их «честно заработанных» накоплений, для активизации переговоров на Дальнем Востоке есть и внешнеполитические поводы, рассказывает в своей статье ИА REGNUM Владимир Павленко.

Gov.cn Встреча Ли Кэцяна и Синдзо Абэ в Пекине

Расширение торговых связей между Китаем и Японией, ставшее реальностью после визита японского премьера Синдзо Абэ в Пекин, не сняло всех противоречий, существующих между двумя странами. Например, между Пекином и Токио продолжает существовать напряженность по вопросу островов Сенкаку (Дяоюйдао). Но усилия Токио, направленные на сохранение проекта Транстихоокеанского партнерства (ТТП), направлены на создание новой торговой конфигурации с Китаем. После того, как проект ТТП остался без поддержки покинувших его США, эстафету партнерства плавно перехватывает Великобритания, таким образом, на дальневосточной повестке дня возникает треугольник Пекин-Токио-Лондон.

Для Вашингтона такой вариант был бы крайне желателен, позволяя действовать в экономике региона, не неся «персональных издержек» и непосредственной ответственности. А вот для России развитие событий в таком ключе, когда Токио и Лондон «уводят» Пекин в новосоздаваемый союз, ничего хорошего не сулит. Почему же в игре вокруг новых союзов столь интенсивно начали участвовать лица из «вторых эшелонов» власти всех заинтересованных стран?

Читайте статью Равнодействующие геополитические треугольники в мотивации ошибок и другие статьи Владимира Павленко по международной политике.