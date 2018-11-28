Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2018, 09:00 — ИА Регнум. В Ростовской области ежегодно проходит конкурс муниципальных образований региона на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по молодёжной политике Ростовской области, его цель — выявление, поддержка и внедрение эффективной региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других зависимостей среди подростков и молодёжи в муниципальных образованиях Ростовской области.

Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области Акция «Здоровая Россия — общее дело» в г. Донецке

В 2018 году на конкурс было представлено 38 работ. По результатам конкурса определены следующие победители: среди городских округов Ростовской области первое место завоевал Ростов-на-Дону, второе — город Шахты, тройку лидеров замкнул город Донецк.

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Среди муниципальных районов Ростовской области первое место было присуждено Белокалитвинскому району, второе — Семикаракорскому району, третье место занял Тацинский район.

Проекты победителей этого конкурса признаются лучшими практиками в области организации антинаркотической работы и рекомендуются к реализации на территории других муниципальных образований Ростовской области.

Так, в городе Ростове-на-Дону совместно с Ростовской областной общественной организацией «Ростов без наркотиков» реализуется акция «Очистим наши улицы!», которая включает организацию масштабных рейдов, направленных на уничтожение рекламы по распространению наркотических средств. В реализацию акции вовлечены представители органов власти, спортсмены, педагоги, байкеры, родительская общественность, молодежь. Общий охват акции — более 500 человек. По итогам акции уничтожено более 2 тыс. рекламных надписей.

Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области Акция «Очистим наши улицы» в г. Ростове-на-Дону

В городе Донецке крупной площадкой для популяризации здорового образа жизни является мероприятие «Здоровая Россия — общее дело», которое в 2018 году объединило свыше 2 тыс. человек. В рамках мероприятия на площадке здоровья специалисты лечебных учреждений города определяли антропометрические данные, измеряли артериальное и внутриглазное давление, тестировали на специальных современных приборах на наличие наркотических средств и алкоголя в организме. Желающие могли узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти ЭКГ. Также был проведён велопробег, спартакиада по дворовым видам спорта среди учащихся, конкурс плакатов и рисунков на асфальте, соревнования по армрестлингу и другие спортивные состязания.

В Белокалитвинском районе реализуется молодёжный проект «Моя альтернатива», в реализацию которого вовлечено более 500 молодых людей. В рамках проекта в 2018 году организовано шесть выездов в поселения района, включающих проведение тренингов, игр, флэш-мобов и мини-концертов для сельской молодежи, организацию работы тематических площадок. В рамках выездов осуществляется раздача наглядных агитационных материалов с пропагандой здорового образа жизни, проведение тренингов и экспресс-бесед антинаркотической тематики.