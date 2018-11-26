Иерусалим, 27 ноября, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Анализ последних палестино-израильских столкновений демонстрирует тревожную для Израиля тенденцию. Сможет ли израильский ВПК и генштаб противопоставить что-либо новым способам атаки, примененным палестинцами, таким вопросом задаётся в своей статье ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иерусалим

Обстрелы Израиля с территории Палестины становятся всё более интенсивными. Но ракетная атака в ночь с 12 на 13 ноября существенно отличалась от своих предшественниц. Похоже, что палестинцы нашли способ частичного преодоления защиты, обеспечиваемой комплексом ЗРК «Железный купол». И это тревожная новость для Израиля — ведь недопустимыми являются оба возможных сценария развития событий в предшествующем русле — нельзя допустить усиления обстрелов и невозможно подавлять их посредством аналогичных применявшимся ранее «ударов возмездия».

Операции, предполагающие непосредственное использование сухопутных военных сил Израиля, становятся всё более затратными и кровопролитными. Может ли помочь Израилю ставка на более мощные дистанционные атаки высокоточным оружием, или и этот вариант не принесет ожидаемого перелома в противостоянии с палестинцами?

Читайте статью Израиль: конец стратегии абсолютной неуязвимости и другие материалы Александра Запольскиса.