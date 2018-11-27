Ростов-на-Дону, 27 ноября, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Большую роль в формировании антинаркотического мировоззрения молодёжи играет вовлечение в здоровый образ жизни. С 2018 года при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) реализует свою деятельность Всероссийская общественная организация «Национальная лига студенческих клубов» (НЛСК).

Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области Команда комитета по молодежной политике Ростовской области на соревнованиях по волейболу в рамках мероприятия пляжный сейшн «Песок»

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по молодёжной политике Ростовской области, ключевые задачи организации — объединение студенческих клубов единой повесткой, формирование вектора развития клубного движения, выстраивание системы работы со студентами на межвузовском уровне.

Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области Пляжный сейшн «Песок»

Росмолодежью поддержана инициатива по определению Ростовской области опорной территорией для развития НЛСК в России. В деятельность «Национальной лиги студенческих клубов» вовлечено порядка 8 тыс. студентов, функционирует 180 студенческих клубов на базе образовательных организаций Ростовской области. В августе 2018 года Ростовская область стала пилотным субъектом Южного федерального округа для проведения двух молодёжных спортивно-развлекательных акций «Яркое лето». Охват составил более 1,5 тыс. человек.

Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области Фестиваль красок «Яркое лето»

С сентября 2018 года НЛСК реализует проект «Клубная студенческая неделя», который состоит из комплекса мероприятий, организуемых студентами: веломарафоны, соревнования по танцам и конкурс граффити, квесты по историческим местам Ростовской области.