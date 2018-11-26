Москва, 27 ноября, 2018, 01:21 — ИА Регнум. Среди металлургических компаний, участвовавших в ноябрьской международной выставке на ВДНХ «Металл-Экспо», присутствовали и украинские фирмы. Какие коррективы в торговлю с Россией пришлось внести металлургам постмайданной Украины, рассказывает автор ИА REGNUM Илья Иванов.

Илья Иванов ИА REGNUM Скромный стенд «Днепротяжмаша»

«Днепроспецсталь», «Днепротяжмаш», ООО ПФ «ИПРИС», «Краматорский завод тяжелого станкостроения» (КЗТС) «Металл-Курьер», «Метинвест» и «Финпрофиль» — вот те украинские предприятия, которые были представлены на нынешней выставке в Москве. Побеседовав с их представителями, корреспондент ИА REGNUM обнаружил интересную подробность. Оказывается, что ни «революция достоинства», ни продолжающееся противостояние на Донбассе не оказали существенного влияния на объемы продаж и место на российском рынке металла для подавляющего числа украинских предприятий.

На ухудшение условий, вынудившее искать новые возможности, обратили внимание лишь немногие. Хотя предприятию «Днепротяжмаш», в части «железнодорожной» номенклатуры выпускаемых изделий попавшему в нелегкую ситуацию из-за запретов, пришлось столкнуться с практически полным закрытием российского рынка для своей продукции. Но по мнению тех, кто представлял «Днепротяжмаш» на выставке «Металл-Экспо», худший период удалось пережить, работа с российскими контрагентами не страдает от выверенных санкций со стороны России. Всё-таки металлургический комплекс, построенный еще при СССР, продолжает оставаться связующим звеном, несмотря на политические бури, проносящиеся в отношениях между двумя странами.

Читайте статью «Металл-Экспо»: украинские металлурги работают в «стране-агрессоре» и другие материалы Ильи Иванова.