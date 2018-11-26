Санкт-Петербург, 26 ноября, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Сильный пожар возник днем 26 ноября в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Пожарные работают на месте происшествия, проходит эвакуация людей.

Https://vk.com/spb_today Пожар на Большом проспекте П.С. (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, огонь возник в доме 59 по Большому проспекту Петроградской стороны около 15:05 мск. На место выехали несколько пожарных расчетов.

«Пожарные работают по 3-му номеру сложности из пяти возможных. Проходит эвакуация. Площадь пожара устанавливается. Данных о пострадавших пока не поступало», — сказали в МЧС.

«Горит магазин Bosсo на Большом пр. Петроградки», — сообщают очевидцы в соцсети. Судя по кадрам, которые появились в соцсетях, дым валит из помещений второго этажа.

В здании находятся различные магазины и офисы, в том числе магазин Bosco Sport. Сильный дым от пожара расстилается по Большому проспекту и близлежащим улицам, затрудняя дыхание. Шлейф дыма, по словам петербуржцев, добрался даже до станции метро «Петроградская».

«Дыму столько, что дышать нечем», — пишут горожане.

В связи с ликвидацией пожара движение автотранспорта от Каменноостровского проспекта до Тучкова моста полностью перекрыто, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербурга и Ленобласти.