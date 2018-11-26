Москва, 26 ноября, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Отток валютных вкладов из российских банков происходит не впервые, и его причины следует искать в экономической ситуации и структуре депозитов, считает директор Высшей школы финансовых технологий Финансового университета, кандидат экономических наук Дмитрий Трофимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Ранее РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ сообщило, что объем долгосрочных валютных вкладов в российских банках в октябре 2018 года уменьшился почти на 300 млрд рублей ($4,5 млрд). По состоянию на 1 ноября 2018 года доля валютных вкладов на срок от месяца до года в кредитных организациях страны впервые за 2,5 года превысила 30% от общей суммы всех валютных вкладов.

«С августа 2014 года по апрель 2015 года у нас произошел самый сильный отток валютных вкладов в банках, и произошел он в первую очередь из-за оттока вкладов на срок свыше одного года. Этот процесс сопровождался параллельным ростом валютных депозитов на срок от полугода до года практически в объеме оттока долгосрочных вкладов.

На 1 июня 2015 года доля всех валютных вкладов сроком до года составляла практически 50% от общей суммы валютных вкладов, тогда как годом ранее их доля была всего около 27%. Затем ситуация стабилизировалась, и структура валютных депозитов вернулась практически к исходному состоянию весной 2016 года.

В случае оттока долгосрочных валютных вкладов сейчас причины следует искать там же — в экономической ситуации и структуре депозитов. Хотя правильнее будет сказать в экономической ситуации для определенной немногочисленной категории вкладчиков.

При структуре депозитов населения у нас, когда менее 0,5% вкладчиков формируют практически треть пассивов банков, сформированных за счет депозитов населения, в любой момент можно ожидать резкого оттока вкладов. И в первую очередь валютных.

Инструменты для перевода этих средств из банков практически неизменны — офшоры, зарубежные счета и недвижимость. Часть средств может уйти на рынок ценных бумаг в поисках большего дохода, который можно получить в банках.

И то, что происходит сейчас, говорит об опасениях бизнеса и бизнесменов относительно экономической ситуации в стране — в первую очередь, конечно же, с точки зрения защиты своих накоплений от обесценивания, а также получаемого дохода. Кроме того, этот процесс коррелирует с другим процессом — оттоком капитала из страны.

В большей степени, конечно же, вопросы по этим процессам следует задавать Банку России как официальному автору и исполнителю денежно-кредитной политики, а также правительству РФ. Все эти процессы были известны заранее, и это касается не только крупных долгосрочных вкладов — это касается в том числе и в первую очередь продолжительного снижения уровня жизни населения.

Если нет денег у населения — будут проблемы у всего бизнеса, связанного с розницей в первую очередь».

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