Вашингтон, 26 ноября, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В Twitter стало популярным видео с псом по кличке Хабс, который неотрывно следит за стиркой плюшевого медведя, переживая за любимую игрушку. Ролик набрал почти 10 млн просмотров и стал поводом для очередного треда — в комментариях пользователи стали показывать игрушечных друзей своих питомцев.

Скриншот страницы Twitter Firelyli В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев

https://twitter.com/jacquelineestey/status/1065812691187580928

Хозяйка Хабса Жаклин рассказала, что пёс просидел возле стиральной машинки весь цикл стирки и смотрел на медведя, не отрываясь ни на секунду. Когда игрушку забрали сушиться, Хабс внимательно осмотрел барабаны машинок в поисках медведя.

https://twitter.com/jacquelineestey/status/1065851195497963520

Эта история растрогала многих пользователей, в особенности владельцев собак. Они начали делиться фотографиями своих питомцев и их любимых игрушек.

Скриншот страницы Twitter Firelyli В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев

Скриншот страницы Twitter The Oracle В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев

Скриншот страницы Twitter Scott Patterson В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев

Скриншот страницы Twitter Maggie Ryan В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев

Скриншот страницы Twitter AnotherOldLady В Twitter показывают любимые игрушки домашних питомцев

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