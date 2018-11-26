Астана, 26 ноября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Скандал сразу с тремя вице-министрами энергетики, которых в Казахстане арестовали по подозрению в коррупции за один только 2018 год, вызвал волну интереса к деятельности Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Итак, кого же еще, кроме вице-министров, обвиняли в коррупции в Казахстане в 2018 году и на какие суммы посягали злоумышленники? Агентство на своем сайте особо выделило дела, которые сочло общественно значимыми.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хор

В январе 2018 года департамент Национального бюро по противодействию коррупции Мангистауской области обратил внимание на деятельность начальника отдела экологического регулирования департамента экологии области Саркуловой. Чиновница получала благодарность в размере от 20 до 300 тысяч тенге от юридических лиц за изготовление проектов «Оценки воздействия на окружающую среду» и выдачу разрешения на эмиссии загрязняющих веществ. Общая сумма составила более полумиллиона тенге (около 91 тысячи рублей). Также ее подозревали в том, что она незаконно участвовала в предпринимательской деятельности путем принуждения ряда ТОО к заключению договоров на выполнение работ по инвентаризации источников выбросов в атмосферу с аффилированной компанией.

Также в январе 2018 года в Алма-Ате были задержаны с поличным оперуполномоченный Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД Казахстана подполковник полиции Григорьев и старший следователь Следственного департамента МВД Казахстана капитан полиции Нурболатов. За непривлечение к уголовной ответственности они получили взятку в размере 30 тыс. долларов США.

В феврале 2018 года в Алма-Атинской области в ходе негласных следственных действий, проведенных с санкции прокуратуры, с поличным был задержан директор Алма-Атинского филиала РГП «Казводхоз» Мухамадиев. По версии следствия, он частями в течение месяца получил 10% от суммы договора госзакупок (17,4 млн тенге — почти 3,2 млн рублей) за подписание акта выполненных работ, а также заключение дополнительного соглашения от представителя подрядной организации.

Также в феврале 2018 Нацбюро по противодействию коррупции отчиталось о том, что продолжает собирать доказательства вины по уголовному делу в отношении бывшего акима (мэра) города Алма-Ата и Восточно-Казахстанской области Виктора Храпунова и его супруги Лейлы Храпуновой. Как сообщается на сайте агентства,

«собранные материалы позволили квалифицировать противоправные деяния подозреваемых в создании и руководстве организованной преступной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, хищении государственного имущества и бюджетных средств путем их присвоения и мошенничества, получения взяток, а также их последующей легализации».

Однако Храпунов эмигрировал в Швейцарию еще в 2007 году. В 2009 и 2011 годах члены семьи Храпуновых фигурировали в списке 300 самых богатых жителей Швейцарии. И вызвать их в Казахстан на допрос по уголовному делу казахстанским органам правопорядка не удается уже 11 лет.

В марте 2018 года Национальное бюро по противодействию коррупции обратило внимание на работу должностных лиц министерства энергетики Республики Казахстан. Вице-министра Гани Садибекова обвинили в том, что в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» он похитил бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. По данным ведомства, по подписанным Садибековым фиктивным актам министерством энергетики в 2017 году были оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд тенге. Из этой суммы было обналичено и похищено более 1 млрд тенге (более 181 млн рублей). Деньги были обнаружены и изъяты в ходе обыска.

25 апреля2018 года в Северо-Казахстанской области был задержан с поличным руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата (администрации) Северо-Казахстанской области, получивший 300 тыс. тенге (54,5 тыс. рублей) за положительное заключение проверки.

В мае 2018 года Национальное бюро по противодействию коррупции отчиталось о завершении досудебного расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, созданной и руководимой семейством Храпуновых. И о выделении им адвоката для заочного слушания дела по причине их неявки.

В июне 2018 года под домашний арест был помещен вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев. Национальное бюро по противодействию коррупции нашло нарушения при проведении очистки озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. По данным Нацбюро, он знал, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, но подписал акты об извлечении со дна водоемов до 109 тысяч кубических метров ила на сумму 863 млн тенге (157 млн рублей), которые в дальнейшем были перечислены подрядчику.

11 августа в число общественно значимых дел попало изобличение в получении взятки старшего следователя по особо важным делам Службы экономических расследований Департамента госдоходов. Его задержали с поличным при получении 5 тыс. долларов США из ранее оговоренных 15 000 долларов США от директора неназванного ТОО за прекращение уголовного преследования по факту хищения денежных средств. Сообщается, что офицера не задержали, так как он полностью признал свою вину.

В антикоррупционной службе за восемь месяцев 2018 года было зарегистрировано восемь фактов коррупционных правонарушений в отношении сотрудников Службы экономических расследований на общую сумму более 25,5 млн тенге (более 4,6 млн рублей).

24 августа в Алма-Атинской области был изобличен в мошенничестве старший офицер Управления оперативно-розыскной деятельности Службы экономических расследований Департамента госдоходов по Алма-Атинской области. Его подозревали в том, что через посредника он получил 1,5 млн тенге от главного бухгалтера неназванного ТОО под предлогом прекращения уголовного дела по факту хищения бюджетных средств. Однако это дело даже не находилось у него в производстве. Также сообщается, что и этого офицера не задержали, так как он полностью признал свою вину.

Также в конце августа, но уже в Атырауской области был изобличен во взяточничестве руководитель морского отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Сумма вознаграждения: 400 тыс. тенге и рыбы осетровых пород за общее покровительство и беспрепятственный выход в море для незаконного вылова рыб осетровых пород.

В сентябре в Алма-Атинской области была пресечена деятельность организованной преступной группы, которую возглавлял замруководителя областной Инспекции транспортного контроля. В состав группы входили четыре его подчиненных — главных специалистов инспекции и четыре специалиста транспортной инспекции города Алма-Ата. Их подозревают в том, что на системной основе они получали взятки от представителей частных транспортных компаний за игнорирование нарушений правил перевозки крупногабаритных грузов по автомагистральным путям Алма-Атинской области и города Алма-Ата. Ежемесячный преступный доход членов ОПГ составлял порядка 6 млн тенге (более 1 миллиона рублей).

12 сентября 2018 года был уличен в коррупции руководитель Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел на транспорте МВД Казахстана, полковник полиции. Он был задержан при получении взятки в размере 11,5 млн тенге (2,1 млн рублей) из оговоренной суммы в 50000 долларов США за не привлечение к уголовной ответственности должностного лица и общее покровительство. В круг должностных обязанностей задержанного входило выявление и пресечение преступлений организованного характера на транспорте по всему Казахстану.

7 ноября 2018 года генпрокурор Кайрат Кожамжаров заявил, что вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа может быть причастен к хищению 215 млн тенге (39 млн рублей). Эти деньги были выделены из бюджета на установку тепловых счетчиков в городе Сарани, акимом (мэром) которого Шкарупа был с ноября 2014 по май 2017 года. Однако городу счетчики были не нужны, так как в Сарани нет центрального отопления. 19 ноября 2018 года Шкарупа был арестован с санкции суда.