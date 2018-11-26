Москва, 26 ноября, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В Москве в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя 28 ноября состоится открытие V Форума православных женщин «Женский подвиг в истории России. 1918−2018 годы». Форум откроет Святейший Патриарх Кирилл, сообщили в Минкультуры РФ.

Сергей Милорадович. Монахиня у иконостаса (фрагмент). 1922

Форум православных женщин приурочен к 100-летию образования первого Союза православных женщин в России. В первый день форума состоится концерт, посвященный женскому подвигу.

С 29 ноября начнут работать тематические секции — «Милосердие в каждый дом», «Новомученицы и исповедницы Церкви Русской» и «Образование и воспитание: семья, школа и общество».

В рамках форума откроется всероссийская творческая выставка женских работ «Вера. Надежда. Любовь» и выставки, посвященные работе отделений и филиалов Международной общественной организации «Союз православных женщин».

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Москве прошёл III Международный православный молодёжный форум. На форуме было представлено более 50 молодёжных проектов.

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