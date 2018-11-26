Киев, 26 ноября, 2018, 14:14 — ИА Регнум. В 2018 году задекларированные доходы президента Украины Петра Порошенко выросли в 11,5 раз по сравнению с 2017 годом, сообщили 26 ноября Украинские новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пир

Порошенко получил более $5 млн дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», более $1 млн за «отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав», а также $447 тыс. по процентам от вклада в Международном инвестиционном банке и около $29 тыс. от продажи недвижимости.

Итого за весь год Порошенко задекларировал $6,7 млн дохода, что в 11,5 раз больше, чем в 20 017 году.

Напомним, в ранее принятом Верховной радой бюджете Украины на 2019 год фонд, подконтрольный Петру Порошенко, получил $36 млн. Более $25,5 млн. из кармана украинских налогоплательщиков получил фонд супруги президента Марины Порошенко. Эксперты не сомневаются. Что эти деньги уйдут на избирательную кампанию действующего президента Украины.

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