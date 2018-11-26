Санкт-Петербург, 26 ноября, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Законопроект о петербургском бюджете на 2019 год готов для рассмотрения в третьем чтении в городском Законодательном собрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания 26 ноября одобрил финальную редакцию главного финансового документа города. Согласно проекту, доходы городской казны в следующем году составят 591 млрд 833 млн 947 тыс. рублей.

Расходы бюджета запланированы на уровне 643 млрд 793 млн 667 тыс. рублей. Дефицит бюджета ожидается на уровне 51 млрд 959 млн 719 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что федеральный бюджет перечислит Петербургу более полмиллиарда рублей в качестве гранта за успешный сбор налогов по итогам 2017 года. Комитет финансов Смольного сообщил ИА REGNUM, что эти деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета Санкт-Петербурга.