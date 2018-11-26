Донецк, 26 ноября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. С момента начала выдачи паспортов ДНР, документы получили 250 тыс. человек, заявил начальник миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека, сообщило 26 ноября Донецкое агентство новостей.

ИА Красная Весна Паспорта ДНР

«На сегодняшний день миграционная служба министерства внутренних дел ДНР выдала 247 тысяч паспортов республиканского образца, 1820 из которых получили иностранные граждане», — рассказал чиновник.

Он также отметил, что с начала 2018 года паспорта ДНР получили 97 тыс. человек.

По данным главного управления статистики ДНР, в Республике постоянно проживает 2 млн 280 тыс. 992 человека.

Напомним, 19 марта 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании паспортов и автомобильных номеров, выданных на территории ДНР. Указ будет действовать до момента урегулирования военного конфликта в регионе.

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