Красногорск, 26 ноября, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Сеть магазинов «Ашан» в Подмосковье может заплатить штраф до 500 тысяч за недостоверную рекламу, заявил заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области Дмитрий Стрельников, сообщила пресс-служба правительства региона.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Ашан

«Компания «Ашан» проводила рекламную акцию — купить молоко с большой скидкой и объемом 1,4 литра, — цитирует пресс-служба слова замруководителя УФАС. — Потребитель обратился на кассу с товаром, ему отказали в реализации товара по акции, сославшись на то, что данный товар не участвует в акции. Магазин был увешан баннерами, свидетельствующими, что товар участвует в акции».

По его словам, по факту инцидента было разбирательство, где установили, что такое молоко не реализуется.

«Торговая сеть сказала, что произошла техническая ошибка», — отметил Стрельников.

Замруководителя УФАС по Московской области добавил, что в целом торговые сети не являются активными нарушителями.