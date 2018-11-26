Тула, 26 ноября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В Тульской области на минувшей неделе обсуждали крупный пожар, решили выделить дополнительную материальную помощь муниципалитетам, утвердили концепцию создания центров цифрового образования и поздравляли мам. Эти и другие события, произошедшие в регионе с 19 по 25 ноября, — в обзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Невинные жизни

Трагедия, прогремевшая на всю страну, произошла в Туле 21 ноября. Пожар в квартире жилого дома унес жизни четырех детей: двух трехлетних родных дочерей и двух приемных детей — шестилетнего мальчика и девочки в возрасте 1 год 10 месяцев. Также в Следственном комитете области сообщили, что еще трое малолетних приемных детей пострадавшей 34-летней матери (у нее ожоги второй и третьей степени) находятся в детских социальных учреждениях, их жизни ничего не угрожает.

Следователи после происшествия возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В поле зрение сыщиков попали также органы опеки и попечительства, которых проверят на предмет законности оформления опекунства и усыновления детей.

2968288 Пожар

Ситуацию с пожаром взял на личный контроль губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По поручению главы региона в областном правительстве провели совещание с правоохранительными органами, МЧС и профильными министерствами.

«Ситуация находится на контроле губернатора Алексея Дюмина. Задача правоохранительных органов — разобраться в причинах, которые привели к этой трагедии», — цитирует «Тульская пресса» первого замглаву тульского региона Валерия Шерина.

Также к расследованию подключилась областная прокуратура, которая проводит проверку соблюдения законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, организацию работы органами опеки. По словам уполномоченного по правам ребенка тульского региона Наталии Зыковой, власти окажут помощь пострадавшей матери и остальным детям.

На неотложные проблемы

Региональное правительство в начале недели внесло законопроект в Тульскую областную думу об уточнении бюджета 2018 года. Руководитель региона Алексей Дюмин принял решение дополнительно выделить средства муниципалитетам общей суммой 260 млн рублей. Деньги должны отправиться по назначению до конца этого года.

«Средства будут направлены на решение неотложных проблем и погашение кредиторской задолженности, в том числе перед ресурсоснабжающими организациями. Это позволит муниципальным образованиям более благополучно завершить финансовый год», — сказал Алексей Дюмин.

Министерство финансов Тульской области в ближайшее время разработает порядок выделения средств, которые отправят в районы и города в первой половине декабря.

Уточнение программы «Новогодняя столица России»

Ледовое шоу с участием звезд российского фигурного катания Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина. Эти артисты не только откроют 7 декабря Губернский каток в Туле, но и дадут старт мероприятиям праздника «Тула — новогодняя столица России». 23 ноября в правительстве области представили программу гуляний.

Туляков и гостей города ждет открытие нового здания местного экзотариума, бонусная межмузейная программа «Тула — мастерская России», открытие индустриальной металлической елки.

Как уже сообщало ИА REGNUM , главные события в Туле запланированы на ночь с 31 декабря на 1 января: трансляция поздравления президента России Владимира Путина, шестичасовой концерт артистов отечественного шоу-бизнеса. Также в городе запланирован приезд Деда Мороза.

tpsdave Новогодняя елка

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Еще одна уникальная задумка будет организована в новогодний тульский месяц — экскурсионное такси, при заказе которого пассажиры получают сразу несколько услуг: трансфер и увлекательную экскурсию от таксиста по пути следования. Напомним, программа «Тула — новогодняя столица России» стартует 7 декабря и продлится до 7 января включительно.

Цифровое образование

В Тульской области на базах действующих школ создадут Центры цифрового образования и гуманитарного профилей. Распоряжение подписано первым заместителем губернатора, председателем регионального правительства Валерием Шериным. Таким образом область выполняет национальный проект «Образование» майских указов президента России.

На 2017/2018 учебный год в Тульской области работало 472 муниципальных и государственных общеобразовательных организаций — в том числе 54 общеобразовательные организации, расположенные в 13 малых (с населением менее 50 тысяч человек) городах Тульской области. В них обучалось 135 025 человек. Создание пилотных Центров в Тульской области планируется провести на базе школ Суворовского и Белевского районов, где располагается 9 и 11 школ соответственно, сообщает «Тульская служба новостей».

В правительстве Тульской области подсчитали, что работа одного цифрового центра обойдется в 1 млрд рублей.

«Инвестиционный магазин»

Презентация объектов для инвестирования «Инвестиционный магазин» прошла в Туле. Бизнес представил десятки проектов по сельскому хозяйству, промышленности, туризму и программы государственно-частного партнерства.

Тульские областные на встрече с инвесторами отметили, что в регионе есть все, чтобы такие проекты были успешными: площадки для развития крупного, среднего и малого бизнеса, меры господдержки и сопровождение, отмечается на страницах «Тульских известий» со ссылкой на слова председателя правительства Тульской области Валерия Шерина.

Markgraf-Ave Инвестиции

«Инвестиционный магазин» в региональном центре организовывают уже в третий раз. В формате делового общения с властями города и области инвесторы получают ответы на вопросы и рассматривают перспективы своих проектов.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что сегодня в городе разрабатывается план по благоустройству исторического центра: сейчас ведутся переговоры с инвесторами по приведению улиц в порядок.

Самым дорогим и любимым

«Мама — главное слово в каждой судьбе». Накануне праздника восьми матерям Тульской области вручили почетные знаки «Материнская слава». После в седьмой раз в регионе состоялся форум матерей, где женщины смогли пообщаться, обменяться опытом и получить консультации по вопросам в сфере пенсионного обеспечения, социальных и образовательных услуг, а также пройти медицинское экспресс-обследование, сообщает «Первый тульский».

»Это один из самых добрых и теплых праздников. Ведь в жизни любого человека нет никого дороже и ближе мамы. Вы окружаете своих детей вниманием и любовью с самых первых мгновений жизни, учите их быть честными и милосердными, дарите им свое душевное тепло и помогаете стать самостоятельными людьми. Материнство — счастье для женщины. Но это и тяжелый, самоотверженный труд, в котором не бывает выходных. А быть многодетной или приемной матерью — самый настоящий подвиг. Спасибо вам за чуткость, доброту и заботу», — опубликованы слова поздравления губернатора Алексея Дюмина.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Мать. 1913

Кстати, в день поздравления в Тульской области внимание уделили отцам, вручив им почетные грамоты и подарки конкурса «Отцовство — долг и дар».

Справка:

Почетным знаком «Материнская слава» награждаются жительницы Тульской области, которые воспитывают 5 и более детей. В регионе знак выдается с 2008 года. С января 2013 года его могут получить женщины, которые воспитывают приемных детей. За 10 лет почетной награды удостоились 514 многодетных семей. Вместе с почетным знаком «Материнская слава» полагается единоразовая выплата — порядка 87 тысяч рублей. Ежемесячно на каждого несовершеннолетнего ребенка — 1896 рублей.