Чебоксары, 26 ноября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. В Чувашии «остаётся открытым» вопрос о территории под строительство молокоперерабатывающего завода в рамках агропарка «Чувашия — Сычуань». Китайским инвесторам, которые ранее выкупили земельный участок в Моргаушском районе, чувашские власти предложили участок в Канаше. В Порецком районе, где ранее почти 5 тыс. га земли было отдано в аренду китайским партнёрам, на месте работ по обработке почвы побывали чиновники и ветераны АПК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Порецкий район: на площади 1700 га удалены древесная и кустарниковая растительность

В Чувашии прошло совещание под председательством премьер-министра Ивана Моторина, посвящённое реализации инвестиционного проекта по созданию агропарка «Чувашия — Сычуань». Главным стал вопрос определения земельного участка под строительство завода по переработке молока.

«Отмечено, что правительство Чувашии оказывает всестороннюю поддержку в поисках земли. Китайским партнерам на рассмотрение предложен ряд вариантов, одним из которых является земельный участок в моногороде Канаш, обустроенный всей необходимой инфраструктурой и ранее строившийся под индустриальный парк. В настоящий момент вопрос с определением земельного участка остается открытым, китайские партнеры ищут участок соответствующий всем техническим параметрам проекта», — говорится в сообщении.

Cap.ru Представители ООО «Сычуань-Чувашия»

Кроме того, в рамках совещания обсуждены вопросы реализации инвестиционного проекта по созданию агропарка на территории Порецкого района. В настоящее время заключены договоры аренды земельных участков площадью 4874,92 га на 25 лет. На сегодня ведутся работы по очистке земельных участков от кустарниковой растительности и обработке почвы.

В администрации Порецкого района напоминают, что в 2018 году муниципальным комитетом по управлению муниципальным имуществом, администрациями Сиявского и Кудеихинского сельских поселений были проведены аукционы по продаже права на заключение договоров аренды на 4773 га земель сельскохозяйственного назначения. С августа арендаторы в лице ООО «Сычуань-Чувашия» приступили к работам по вводу залежных земель в оборот.

Cap.ru Порецкий район: заключены договоры аренды земельных участков площадью 4874,92 га на 25 лет

Накануне на полях, переданных в аренду, побывали члены совета ветеранов агропромышленного комплекса Порецкого района вместе с заместителем главы администрации по вопросам сельского хозяйства и экологии Валентиной Журиной. По данным администрации, в настоящее время на площади 1700 га удалены древесная и кустарниковая растительность, на площади 970 га проведены агротехнические мероприятия (дискование, вспашка и культивация).

«В настоящее время работы ведут три подрядные организации, задействована мощная энергонасыщенная техника. Также ветераны побывали на месте предполагаемого животноводческого комплекса, строительство которого планируется начать весной следующего года. Ветераны подтвердили целесообразность проводимой работы инвесторов, обсудили вопросы использования местной рабочей силы, пополнение доходов местного бюджета от аренды земли и других налоговых поступлений, связанные с вводом в оборот земли», — говорится в релизе.

Cap.ru Совещание под председательством премьер-министра Ивана Моторина

Cap.ru Порецкий район: на площади 1700 га удалены древесная и кустарниковая растительность

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируется поэтапная реализация строительства агропарка общей стоимостью 10 млрд рублей. На первом этапе предоставлено в аренду 5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Порецком районе под разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. голов мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины. На следующих этапах планируется построить убойный цех (мощность 50 тыс. голов в год), завод по производству молочных изделий (мощность переработки 100 тонн в день), завод по переработке овощей (мощность 22,8 тыс. тонн в год), низкотемпературное хранилище, логистический и другие склады.