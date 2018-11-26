Владимир, 26 ноября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин планирует создать рабочую группу, которая будет обсуждать возможные меры поддержки «детей войны». Об этом сообщила пресс-служба администрации региона по итогам встречи главы области и председателя общественной организации «Дети войны» Людмилы Бундиной.

Avo.ru Совещание губернатора

Губернатор предложил главе общественной организации совместно разработать предложения по льготам. Однако конкретных меры поддержки, которые могут появиться в области, пресс-служба не назвала.

ИА REGNUM напоминает, что еще в 2013 году депутаты регионального Заксобрания разрабатывали законопроект о льготах для людей, родившихся с 1932 по 1945 годы. Однако документ не был принят. Перед выборами в 2018 году тему вновь подняла бывший губернатор Светлана Орлова, которая в итоге проиграла выборы. Тогда сообщалось, что подобный законопроект разрабатывает департамент соцзащиты населения Владимирской области. После выборов победивший Владимир Сипягин заявил, что дополнительные меры поддержки «детей войны» будут приняты после «всестороннего анализа областного бюджета».