Москва, 26 ноября, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В фокусе внимания участников рынка негативные факторы — падение нефтяных котировок и рост геополитических рисков, связанный с инцидентом в Керченском проливе. Украина сообщает о шести раненых моряках и трех захваченных судах. Несомненно, случившееся в акватории Азовского моря негативно скажется на международном имидже России, который и без того существенно пострадал в последнее время. Это потенциально может привести к новым санкциям против РФ, которые ранее, по слухам, откладывались до 2019 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Нефть упала в конце прошлой недели на новостях о переизбытке добычи в Саудовской Аравии, в объеме 10,7 млн баррелей ежедневно. До заседания ОПЕК, запланированного на 6 декабря в Вене, эти новости будут сдерживать рост цен на нефть и, соответственно, рубль. Рубль упал на — 0,44% в паре с долларом, и на — 0,73% в паре с евро валютой. Дальнейшей целью укрепления пары USD/RUB будет служить отметка 67 руб. за доллар. Касательно динамики евро валюты, то ее укрепление ожидается в диапазоне 76,11 руб. за евро, а в случае пробоя дальнейшей целью будет выступать отметка 77,15», — пояснила эксперт.

Поскольку в любых обострениях отношений Украины и России на Западе автоматически считают виноватой Россию, то ухудшение международной репутации будет дополнительным ударом и по Кремлю, и по национальной валюте, как следствие. Среднесрочные прогнозы по рублю неутешительны. Если предположить, что мы стоим на пороге событий, схожих по своему резонансу с крымским референдумом 2014-го, то уместно, хотя бы в качестве оценки возможных рисков, сравнить потенциальные последствия.

«В 2014 году доллар вырос на 130% по отношению к рублю — с 34 до 78 рублей соответственно. В случае повторения данного сценария, на фоне эскалации военного конфликта между двумя «братскими народами» пара USD/RUB потенциально может достигнуть отметки выше 100 рублей за доллар. Это один из самых пессимистичных сценариев, но его необходимо учитывать. Как говорится, предупрежден — значит, вооружен», — полагает Прохорова.

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