Киев, 26 ноября, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Украинские журналисты сегодня, 26 ноября, вспоминают предыдущие высказывания президента страны Петра Порошенко о перспективах введения военного положения в стране. В частности, журналист Владимир Полуев обращает внимание на заявление главы Украины, сделанное сравнительное недавно, 3 сентября 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Я взял на себя ответственность во время российской агрессии — не вводить военное положение для того, чтобы не ограничивать конституционные права и свободы граждан. Поскольку при военном положении нет выборов, нет деятельности политических партий, нет свободной прессы, это — совсем другая жизнь, несвойственная Украине», — подчеркнул тогда Порошенко.

Отдельно он заявил, что такое решение было «непросто принять и защитить перед парламентом».

«Что нет, мы не вводим военное положение, потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета. И я доверяю украинской нации и украинскому народу, что мы сможем пройти военные испытания без введения ограничений демократии», — добавил глава украинского государства в своем выступлении 3 сентября.

24 августа, в День независимости Украины, Порошенко заявил, что власти сделали все, чтобы влияние войны на общество было как можно меньше.

«В свое время я отверг предложения объявить военное положение, которое бы значительно и существенно ограничило бы политические права и свободы украинских граждан», — подчеркнул тогда президент.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 25 на 26 ноября президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение Военного кабинета о введении военного положения в стране. Окончательное решение по этому вопросу должна принять Верховная рада на закрытом заседании, которое состоится сегодня в 16:00 по местному времени. Порошенко заявил, что военное положение вводится «исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессивности и акта неприкрытой агрессии согласно международному праву со стороны Российской Федерации». Он также отметил, что Украина намерена продолжить придерживаться всех международных обязательств и подчеркнул, что военное положение не означает объявления войны. Президент обещает, что введение военного положения практически не скажется на жизни обычных людей.

Напомним, в 2019 на Украине должны пройти президентские (март) и парламентские (ноябрь) выборы. Большинство политических экспертов уверены, что Порошенко пошел на сценарий введения военного положения, чтобы отсрочить или вообще отменить выборы.