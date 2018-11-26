Оттава, 26 ноября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Учёные из Канады пришли к выводу, что размещение на пачках сигарет изображений людей, испытывающих отвращение и осуждение, способно побудить курильщиков бросить эту вредную привычку. Об этом сообщается в журнале Journal of Consumer Affairs.

Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

Учёные провели эксперимент с участием 156 курильщиков. Им показывали сигаретные пачки со слоганом «Так люди смотрят на курильщиков» и картинкой, на которой изображён человек с выражением лица, в котором читалось отвращение.

Выяснилось, что участники эксперимента чувствовали себя пристыженными и виноватыми. При этом у них повышалась мотивация курить меньше или бросить эту привычку.

Таким образом, как отмечают учёные, для борьбы с курением можно использовать не только запугивающие медицинские картинки, но и осуждающие лица.

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