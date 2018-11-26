Катав-Ивановск, Челябинская область, 26 ноября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В Челябинской области администрация пострадавшего 5 сентября от землетрясения Катав-Ивановского района намерена потратить 4 984 634,61 рублей на автомобиль. Закупка была размещена на портале госзакупок 13 ноября и вызвала широкий резонанс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заказчиком является администрация района, а оплату «услуг по финансовой аренде (лизингу)» предстоит произвести из средств районного бюджета. Примечательно, что в официальном извещении нет ни слова про автомобиль. Однако в документации уже приводится некоторая конкретика: «Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автомобиля в соответствии с Разделом II «Техническое задание» и проектом контракта».

Дополнительные подробности приведены в этом самом разделе. «Передаваемое имущество на условиях финансовой аренды», то есть легковой автомобиль, назван там не иначе как «предмет лизинга». То есть, по сути, речь идёт о покупке в лизинг. В течение 25 месяцев чиновники намерены купить таким образом новый автомобиль с мощностью двигателя 424 лошадиные силы.

Факт покупки мэрией такой дорогой машины вызвал широкий резонанс. Масла в огонь добавило и то, что 5 сентября Катав-Ивановский район пострадал от землетрясения. Предстоит восстанавливать жилые дома и объекты соцкультбыта.

На планы мэрии уже отреагировал губернатор Борис Дубровский. Он потребовал немедленно отменить эту закупку как нецелесообразную. Впрочем, пока приём заявок не окончен.