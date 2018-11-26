Калуга, 26 ноября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Ассоциация развития кластеров и технопарков России подвела итоги II Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России. Об этом сообщили 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Arrko.ru ОЭЗ «Калуга»

Отмечается, что в 2018 году в рейтинге приняли участие 16 ОЭЗ из 13 регионов страны. Специалисты оценивали девять зон промышленно-производственного типа, шесть ОЭЗ технико-внедренческого типа, а также одну портовую ОЭЗ «Ульяновск».

Первое место в рейтинге заняла ОЭЗ «Алабуга» (Татария), второе место досталось подмосковной ОЭЗ «Дубна». На третьем месте расположилась ОЭЗ ТВТ «Технополис Москва». ОЭЗ ППТ «Калуга» Калужской области заняла девятое место.

«Сегодня формирование и развитие особых экономических зон рассматривается в качестве одного из ключевых инструментов производственного развития экономики и привлечения инвестиций», — подчеркнул замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин.

Напомним, площадь ОЭЗ «Калуга» составляет 1042,6 га. Участки зоны расположены на расстоянии 100 метров от города Людиново в районе деревни Войлово Людиновского района Калужской области. На сегодняшний день в ОЭЗ ППТ «Калуга» 16 резидентов.