Москва, 26 ноября, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Понятно, что Киев рассчитывает «наварить» на таком развитии событий некий внешнеполитический капитал, но судьба Украины будет решаться не в НАТО, не в СБ ООН и вообще не за ее рубежами — решать будет украинский народ, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Управление страной

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ и были задержаны российскими пограничниками. В ФСБ заявили, что целью провокации является создание конфликтной ситуации. 26 ноября в 3 часа ночи проход по Керченскому проливу для гражданских судов вновь открыли.

«Честно говоря, когда прочитал новость о том, что три украинских корабля, выдвинувшиеся к Керченскому проливу с очевидно провокационными целями, в итоге своих «смелых» действий оказались захваченными российским спецназом, не поверил своим глазам. Понимал, что режим Порошенко никчёмен, но что до такой степени?!

Понятно, что Киев рассчитывает «наварить» на таком развитии событий некий внешнеполитический капитал, но судьба Украины будет решаться не в НАТО, не в СБ ООН и вообще не за её рубежами. Она будет решаться, и очень скоро, на украинской земле.

Состоящие на службе у незаконного киевского режима моряки сунулись, чтобы доказать его «право» на Керченский пролив, и были повязаны. Теперь ждём, когда радикалы сунутся доказывать своё «право» на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата, и повторят судьбу незадачливых украинских морских разбойников.

И вот тогда, уверен, нормальные украинцы повяжут, наконец, Петра Порошенко и его подельников. И никакое военное положение им не поможет.