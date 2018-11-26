Киев, 26 ноября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Украинские корабли провоцировали российских пограничников на российской территории и после многочисленных предупреждений были задержаны, после чего Петр Порошенко запретил на Украине митинги и забастовки и сделал шаг к переносу президентских выборов на полгода вперёд. Так, если оставить первое и последнее звенья, выглядит история азовской провокации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Президент Украины заявил, что военное положение не будет означать войны с Россией. Другими словами, весь эффект останется внутри страны. У власти появится право на запрет митингов и конфискацию имущества, закрытие СМИ и политических партий. И еще при режиме военного положения не могут быть назначены или проведены выборы.

Социологические опросы показывают, что выборы Порошенко проигрывает, причем непонятно кому. Проводить голосование в таких условиях майданной власти не хочется, поэтому выборы нужно было под каким-нибудь предлогом отменить. Все эти действия представляют собой маленький государственный переворот, но в них, по крайней мере, есть логика.

Несколько сложнее понять депутатов Верховной рады, которые в понедельник, 26 ноября, по всей видимости, поддержат Порошенко. По всей политической логике они должны делать прямо противоположное, то есть бежать куда глаза глядят от власти с 5-процентным рейтингом, чтобы не быть «замазанными» очередным переворотом и иметь шанс на будущее.

Рано или поздно они именно так и сделают, но сейчас, похоже, соберут для Порошенко необходимое количество голосов за неизвестное количество денег. Неизвестное, но очень большое. С точки зрения украинских политиков, точка невозврата еще не пройдена, и можно еще разок взять денег и поддержать власть.

Введение военного положения на 60 дней представляет собой полумеру. По всей видимости, президентские выборы будут перенесены на полгода и пройдут одновременно с парламентскими. Но так или иначе провести выборы все-таки придется, и их результат вряд ли изменится. Пока майданное правительство берет паузу.

Ни в одной из своих модификаций майдан ни разу не выигрывал выборы в нормальных условиях и ни разу не сумел переизбраться на второй срок. Ни в январе 2005-го, ни в мае 2014 года условия нормальными не были, а единственным президентом Украины, который находился у власти два срока, был Леонид Кучма.

Нынешняя версия майдана пришла к власти и удерживала власть с помощью внешней и внутренней русофобии. Внешней — чтобы обеспечить себя политической крышей, внутренней — чтобы обеспечить себя боевиками. Однако западная поддержка проекта украинства не означает поддержки на выборах лично Порошенко. То же справедливо и внутри страны.

Возможно, майдан хотел бы сделать этот временный военный режим постоянным. Что мешает через два месяца снова отдать морякам приказ спровоцировать российских пограничников? Но затягивание ситуации не может быть вечным, а военное положение — предпоследний аргумент; последний, объявление войны, даже сейчас выглядит маловероятным.

Интересно, что нынешняя власть уже и не пытается предложить стране ничего долгосрочного, даже на уровне риторики. Она окончательно перешла в режим блицев. Это означает, что никакого будущего у себя она не видит. Вопрос только в том, сколько времени и какой ценой можно будет сохранять status quo.

Замораживание ситуации происходит в условиях высочайшего уровня неопределённости: экономика дышит на ладан, а граждане не понимают, кого им поддерживать, потому что все врут. Единственная определенность состоит в том, что все эти игры Порошенко против народа, олигархов — за и против Порошенко добивают остатки системности и государственности.

Загнанный в угол майдан еще сумеет нанести собственной стране несколько ударов, главный из которых придется на церковь. Если группа преступников ради денег и власти не пожалела ни экономики, ни гражданского мира, то тут тем более не остановится. Чем ближе этот режим к концу своей агонии, тем меньше у него есть что терять — и тем больше за него придется платить.