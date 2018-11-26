Новосибирск, 26 ноября, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу строгого контроля за эффективным исполнением регионального бюджета — 2019, в котором запланировано увеличение финансирования как в части собственных доходов, так и со стороны федеральных поступлений. Об этом глава региона заявил 26 ноября на заседании регионального Правительства, где представил доклад «Бюджетный процесс в Новосибирской области и финансирование национальных проектов».

Nso.ru Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

По словам Андрея Травникова, на его личном контроле сегодня находится реализация на территории Новосибирской области уже действующих федеральных приоритетных и новых национальных проектов, которые вступят в силу с 2019 года в соответствии с майским Указом Президента России Владимира Путина.

«Благодаря слаженной работе, на федеральном уровне удалось добиться увеличения финансирования для Новосибирской области по данному направлению», — отметил глава региона.

В настоящее время определены основные параметры бюджета Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 — 2021 годов. Социально ориентированный проект бюджета Новосибирской области на 2019 год прошёл все стадии общественного обсуждения и был одобрен 22 ноября в первом чтении на сессии Законодательного собрания региона.

Андрей Травников подчеркнул, что в областном бюджете 2019 года спрогнозирован прирост собственных доходов, обусловленный темпами социально-экономического развития региона, ростом ВРП, привлечением инвестиций в экономику области и другими факторами. Планируется, что этот прирост в следующем году составит более 10,6 млрд рублей.

Доходная часть областного бюджета на 2019 год составит порядка 147,5 млрд рублей, темп роста доходной части к 2017 году составит 110%. Расходная часть бюджета региона в 2019 году прогнозируется на уровне 151,4 млрд рублей. Это на 9 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

Так, Новосибирская область в 2019 году получит 26,7 млрд рублей из федерального бюджета — это на 3,6 млрд рублей больше по сравнению с текущим годом. Данные параметры федеральных трансфертов уже утверждены Государственной Думой РФ с принятием федерального бюджета во втором чтении.

В числе основных приоритетных направлений, на которые, в частности, для Новосибирской области будут направлены федеральные трансферты, — реализация новых национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (данное направление будет профинансировано в размере 2,3 млрд рублей — для сравнения: в 2018 году на этот проект было направлено 1 млрд рублей федеральных средств) и «Формирование современной городской среды» (финансирование данного нацпроекта составит 849,6 млн рублей, это в полтора раза больше по сравнению с текущим годом по данному направлению).

Кроме того, наибольшее финансирование для Новосибирской области направлено на такие национальные проекты, как демография, образование, здравоохранение, жильё. В федеральном бюджете предусмотрены средства на начало реализации программы «Академгородок 2.0».

В федеральном бюджете предусмотрены средства на строительство важнейших спортивных и медицинских объектов для Новосибирской области — ледовой арены, волейбольного центра, перинатального центра, на реконструкцию и развитие Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина. Более 200 млн рублей направляется на развитие материально-технической базы детских поликлиник и отделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В сфере здравоохранения появились новые федеральные трансферты, которых до этого не было: 250 млн рублей на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений и 556 млн рублей на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Предусмотрено 119 млн рублей на санитарную авиацию.

Что касается сферы образования, то здесь 375 млн рублей направят на создание новых мест в школах и почти 2,2 млрд рублей — на создание мест в детских садах. Новая субсидия направлена на создание мест в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2019 году — 1,7 млрд рублей.

В сфере культуры предусмотрены средства на капитальный ремонт региональных и муниципальных театров. В частности, 105,6 млн рублей будет направлено на ремонт Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».

Существенно увеличилась субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства — до 580,2 млн рублей.

Столь серьёзная положительная динамика по финансовым показателям требует от органов власти большой ответственности по эффективному исполнению бюджета, подчеркнул Андрей Травников.

«Контроль за этой работой с моей стороны будет максимально строгим», — отметил Губернатор.

Глава региона выразил уверенность, что слаженная работа Правительства и органов исполнительной власти Новосибирской области во взаимодействии с депутатами Законодательного собрания, представителями федерального центра позволит добиться утверждения и в дальнейшем ответственного исполнения содержательного и социально ориентированного бюджета региона на 2019 год.